Школярі мірялися знаннями про Україну: брейн-ринг у бібліотеці

22 січня Україна відзначає День Соборності – пам’ятну дату, яка нагадує про об’єднання українських земель у єдину державу. У стінах 11 школи цей день пройшов під гаслом єдності та любові до Батьківщини. У рамках святкування працівники бібліотеки-філії №5 провели інтелектуальну гру-вікторину «З Україною в серці!». Захід розпочався зі вступного слова організаторів. Учням

нагадали, що цього року ми відзначаємо 106-ту річницю проголошення Акту злуки ЗУНР та УНР.

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