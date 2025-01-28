Місцеві медіа насмілилися написати про арешт генерала СБУ Івана Прокопенка лише через дві доби після публікації в «Антені»

Наприкінці минулого тижня СБУ затримала генерала зовнішньої розвідки України, колишнього начальника УСБУ Черкаської області та радника очільників ОДА Тулуба та Ткаченка.

Минулої суботи про це повідомила онлайн-газета Антена з посиланням на джерело. 67-річному генералу інкриміновано ст. 436-2 Кримінального Кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що свідчить про те, що мова про шпигунство у звинуваченні не йде, оскільки російських шпигунів не тримають у домашніх умовах під час війни.

Протягом кількох днів місцеві медіа та анонімні ТГ-канали не насмілювалися повідомити новину, пресслужби УСБУ та прокуратури також зберігали мовчання.

“Omerta mori” — таким італійським висловом прокоментував ситуацію редактор «Антени» журналіст Валерій Воротник, назвавши ситуацію “заколотом мовчання”, і порівняв замовчування гучного арешту із ситуацією в Італії в 70-80-ті роки, коли преса замовчувала гучні вбивства та арешти мафіозі. Також журналіст повідомив про те, що Іван Прокопенко не приховував своїх поглядів, був пов’язаний із політичною партією ОПЗЖ, але акцентував, що він очолював УСБУ саме в період президенства Ющенка.

Важко казати, на що було розраховане мовчання, навряд чи обумовлено оперативною необхідністю, оскільки про арешт Прокопенка вже в п’ятницю активно говорили ледь не в кожній кав’ярні міста. Скоріше, що замовчання ситуації викликано тим, що нинішні співробітники УСБУ вважають Івана Івановича своїм наставником та вчителем, а працівники ЗМІ сором’язливо приховували свої знайомства з представником спецслужби.

З діяльністю генерала, що розпочав свій шлях у спецслужбі, коли вона була ще КДБ СРСР, не пов’язані гучні скандали в політиці, хоча він був радником саме з політичних питань у двох “губернаторів” із двох протилежних політичних таборів, мав тісні контакти з рф і ніколи не приховував це.