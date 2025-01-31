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У Черкасах вранці шахед влучив у житловий будинок і не вибухнув. На місці працюють усі відповідні служби та Червоний Хрест, надається допомога тим, хто її потребує.

Відantenna

Січ 31, 2025 #TV, #Влучання, #громада, #Черкаси
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Ймовірно, підбитий силами ППО на підступах до міста ворожий літальний апарат знизився над містом до висоти, 8-9 поверху і зачепив крилом 14-поверхівку. Після чого змінив напрямок руху і влучив в балкон панельного будинку поруч. Бойова частина не здетонувала, однак пальне, що витекло із Шахеда спричинило загоряння, яке ліквідували рятувальники. Уламки БПЛА та бойову частину, яка містила ізобаричний набій вагою близько 40 кг вилучили сапери. Його вибух міг би зруйнувати будинок і привів би до великих жертв.

Коли працівники комунальних служб міста розпочинати демонтаж залишків пошкодженої віконної рами на балконі, стався повторний вибух і пожежа. Причину повторного вибуху встановлюють слідчі поліції.

За наявною інформацією, поранених в результаті інциденту немає.
Цікава деталь – коли журналісти Антени проводили зйомку на місці, до них підійшли невідомі з вимогою видалити відео, оскільки воно містить інформацію оборонного характеру. Журналісти відмовилися це зробити, оскільки інформація про подію до того часу вже фігурувала в десятках медіа, в тому числі і прокацапських помийках.

Місце влучання шахеда по житловому будинку в Черкасах

Від antenna

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