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Черкаські освітяни за 44 мільйони замовили фрукти та овочі дорожче ринку та інших замовників — Наші гроші

Відeditor

Лют 5, 2025

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 21 січня за запитом (ціни) пропозицій замовило ТОВ «Каштан-Плюс» овочі та фрукти за 44,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для харчування дітей в дитсадках Черкас впродовж 2025 року поставлять апельсини, лимони, банани, яблука, груші, буряк, гарбузи, білоголову та цвітну капусту, свіжий кріп та петрушку, молоду моркву, свіжі огірки та помідори, перець, редиску, зелену та ріпчасту цибулю та часник.

Апельсини діаметром не менше 5 см врахували по 98 грн/кг. «АТБ-Маркет» продає єгипетські апельсини по 60 грн/кг, що на 39% дешевше, а «Сільпо» пропонує турецькі апельсини по 68 грн/кг, що на 31% дешевше. На сайті «МiнфiнМедiа» у січні середньомісячна ціна апельсинів по магазинах (Auchan, Metro, Megamarket) була 70 грн/кг. Нещодавно КП «Добробут» Полтавської міської ради замовляло апельсини діаметром не менше 5 см по 69 грн/кг, що на 30% дешевше.

Лимони діаметром не менше 4 см замовили по 95 грн/кг, тоді як «Фора» продає їх по 69 грн/кг, що на 27% дешевше. А середньомісячна ціна лимонів у січні по магазинах (Metro, Megamarket, Novus) була 76 грн/кг, що на 20% дешевше. Нещодавно освітяни Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для харчування в дитсадках замовляли лимони по 60 грн/кг, що на 37% дешевше.

Свіжі короткоплідні (до 14 см) огірки врахували по 190 грн/кг. «Сільпо» продає такі огірки по 129 грн/кг, що на 32% дешевше, а «Auchan» по 127 грн/кг, що на 33% дешевше. Відділ освіти Рокитнянської селищної ради Київської області замовляв короткоплідні (до 14 см) огірки по 59 грн/кг, що втричі дешевше.

Ріпчасту цибулю від 5 см замовили по 25 грн/кг, тоді як «Фора» та «Varus» пропонують її по однаковій ціні 13 грн/кг, що майже вдвічі дешевше.

Пізньостиглі груші діаметром не менше 70 мм врахували по 97 грн/кг, тоді як освітяни Ірпінської міської ради Київської області для дитячих садочків замовили такі ж груші по 63 грн/кг, що на 35% дешевше.

Ціни у договорі на інші овочі та фрукти не перевищувала ринкових цін.

Отже, ймовірна переплата по згаданих позиціях становить приблизно 3,68 млн грн. Цього б вистачило на 17 безпілотників Autel EVO Max 4T або на два пікапи Toyota Hilux Comfort 2.4 (150 к.с.).

Конкурентами були ТОВ «Сільвер Групп Стар», яке запропонувало виконати замовлення на 7,29 млн грн дешевше, та ТОВ «ВТК Плюс», чия пропозиція була на 6,53 млн грн вигіднішою. Однак замовник відхилив їхні запити через відсутність таких документів:

– Акту перевірки Держпродспоживслужби щодо дотримання вимог законодавства про харчові продукти, виданого не раніше IV кварталу 2024 року, на складське приміщення постачальника;

– Сертифікатів відповідності: ДСТУ ISO 22000:2019 (система управління безпечністю харчових продуктів); ДСТУ ISO 14001:2015 (система екологічного управління); ДСТУ ISO 9001:2018 (система управління якістю); ДСТУ ISO 45001:2019 (охорона здоров’я та безпека праці); ДСТУ ISO 37001:2018 (система управління щодо протидії корупції).

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради очолює Богдан Бєлов, а уповноваженою особою з публічних закупівель є Сергій Письменний.

Черкаською «Каштан – Плюс» керує та володіє місцевий мешканець Іван Запорожець. Йому також належить інше підприємство-постачальник харчування «Юейтрнаспорт».

Послуги «Каштан-Плюс» регулярно потрапляти в поле зору правоохоронних органів. Зокрема, у 2020 році поліція відкрила кримінальну справу за фактом завищення цін на картоплюТакож прокуратура розслідувала завищення цін на молочні продукти

З 2016 року фірма натендерила 536,36 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.

Найменування товаруКількість, кгДоговірна ціна з ПДВ, грн/кгРинкова ціна або інших замовників з ПДВ, грн/кгПереплата, грн
Апельсини47 87798701 340 556
Лимони11 4809576218 120
Огірки20 0071901291 220 427
Цибуля ріпчаста51 7602513621 120
Груші8 1019763275 434
Разом:3 675 657

Ганна Кислякова, «Наші гроші»

Від editor

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