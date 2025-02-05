Черкаські освітяни за 44 мільйони замовили фрукти та овочі дорожче ринку та інших замовників — Наші гроші

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 21 січня за запитом (ціни) пропозицій замовило ТОВ «Каштан-Плюс» овочі та фрукти за 44,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для харчування дітей в дитсадках Черкас впродовж 2025 року поставлять апельсини, лимони, банани, яблука, груші, буряк, гарбузи, білоголову та цвітну капусту, свіжий кріп та петрушку, молоду моркву, свіжі огірки та помідори, перець, редиску, зелену та ріпчасту цибулю та часник.

Апельсини діаметром не менше 5 см врахували по 98 грн/кг. «АТБ-Маркет» продає єгипетські апельсини по 60 грн/кг, що на 39% дешевше, а «Сільпо» пропонує турецькі апельсини по 68 грн/кг, що на 31% дешевше. На сайті «МiнфiнМедiа» у січні середньомісячна ціна апельсинів по магазинах (Auchan, Metro, Megamarket) була 70 грн/кг. Нещодавно КП «Добробут» Полтавської міської ради замовляло апельсини діаметром не менше 5 см по 69 грн/кг, що на 30% дешевше.

Лимони діаметром не менше 4 см замовили по 95 грн/кг, тоді як «Фора» продає їх по 69 грн/кг, що на 27% дешевше. А середньомісячна ціна лимонів у січні по магазинах (Metro, Megamarket, Novus) була 76 грн/кг, що на 20% дешевше. Нещодавно освітяни Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації для харчування в дитсадках замовляли лимони по 60 грн/кг, що на 37% дешевше.

Свіжі короткоплідні (до 14 см) огірки врахували по 190 грн/кг. «Сільпо» продає такі огірки по 129 грн/кг, що на 32% дешевше, а «Auchan» по 127 грн/кг, що на 33% дешевше. Відділ освіти Рокитнянської селищної ради Київської області замовляв короткоплідні (до 14 см) огірки по 59 грн/кг, що втричі дешевше.

Ріпчасту цибулю від 5 см замовили по 25 грн/кг, тоді як «Фора» та «Varus» пропонують її по однаковій ціні 13 грн/кг, що майже вдвічі дешевше.

Пізньостиглі груші діаметром не менше 70 мм врахували по 97 грн/кг, тоді як освітяни Ірпінської міської ради Київської області для дитячих садочків замовили такі ж груші по 63 грн/кг, що на 35% дешевше.

Ціни у договорі на інші овочі та фрукти не перевищувала ринкових цін.

Отже, ймовірна переплата по згаданих позиціях становить приблизно 3,68 млн грн. Цього б вистачило на 17 безпілотників Autel EVO Max 4T або на два пікапи Toyota Hilux Comfort 2.4 (150 к.с.).

Конкурентами були ТОВ «Сільвер Групп Стар», яке запропонувало виконати замовлення на 7,29 млн грн дешевше, та ТОВ «ВТК Плюс», чия пропозиція була на 6,53 млн грн вигіднішою. Однак замовник відхилив їхні запити через відсутність таких документів:

– Акту перевірки Держпродспоживслужби щодо дотримання вимог законодавства про харчові продукти, виданого не раніше IV кварталу 2024 року, на складське приміщення постачальника;

– Сертифікатів відповідності: ДСТУ ISO 22000:2019 (система управління безпечністю харчових продуктів); ДСТУ ISO 14001:2015 (система екологічного управління); ДСТУ ISO 9001:2018 (система управління якістю); ДСТУ ISO 45001:2019 (охорона здоров’я та безпека праці); ДСТУ ISO 37001:2018 (система управління щодо протидії корупції).

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради очолює Богдан Бєлов, а уповноваженою особою з публічних закупівель є Сергій Письменний.

Черкаською «Каштан – Плюс» керує та володіє місцевий мешканець Іван Запорожець. Йому також належить інше підприємство-постачальник харчування «Юейтрнаспорт».

Послуги «Каштан-Плюс» регулярно потрапляти в поле зору правоохоронних органів. Зокрема, у 2020 році поліція відкрила кримінальну справу за фактом завищення цін на картоплю. Також прокуратура розслідувала завищення цін на молочні продукти.

З 2016 року фірма натендерила 536,36 млн грн, найбільше в нинішнього замовника.

Найменування товару Кількість, кг Договірна ціна з ПДВ, грн/кг Ринкова ціна або інших замовників з ПДВ, грн/кг Переплата, грн Апельсини 47 877 98 70 1 340 556 Лимони 11 480 95 76 218 120 Огірки 20 007 190 129 1 220 427 Цибуля ріпчаста 51 760 25 13 621 120 Груші 8 101 97 63 275 434 Разом: 3 675 657

Ганна Кислякова, «Наші гроші»