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TV сюжет Випадки Сміла

ДТП у Смілі: нетвереза водійка спричинила аварію

Відeditor

Лют 12, 2025 #дороги, #дтп, #сміла

12 лютого близько 06:30 поліцейським надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Незалежності в Смілі. Водійка автомобіля Citroen не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини та в’їхала в електроопору.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Поліцейські виявили у 34-річної кермувальниці явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці запропонували пройти огляд, на що вона погодилася. У результаті освідування алкотeстeр “Драгер” показав 3,09 проміле алкоголю, що у 15 разів перевищує допустиму норму.

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Від editor

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