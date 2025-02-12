ДТП у Смілі: нетвереза водійка спричинила аварію

12 лютого близько 06:30 поліцейським надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Незалежності в Смілі. Водійка автомобіля Citroen не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, виїхала за межі проїжджої частини та в’їхала в електроопору.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Поліцейські виявили у 34-річної кермувальниці явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці запропонували пройти огляд, на що вона погодилася. У результаті освідування алкотeстeр “Драгер” показав 3,09 проміле алкоголю, що у 15 разів перевищує допустиму норму.