На Черкащині екологи шукають рідкісну червонокнижну рослину, яка перебуває під загрозою зникнення

Ця рослина називається сон-трава, яка занесена до Червоної книги України, оскільки через розорювання балок, пагорбів і забудову її популяції різко скорочуються. Екологи закликають місцевих допомогти у виявленні місць зростання рідкісної рослини, щоб організувати нові заповідні території.

Унікальна флора регіону привертає увагу дослідників, оскільки серед лісів і степів можна натрапити на види, занесені до Червоної книги України. Пошук червонокнижних рослин — не тільки спроба знайти скарб місцевої природи, а й нагадування про збереження біорізноманіття.