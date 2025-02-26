У Смілі поліцейські затримали трьох чоловіків за розбійний напад на учасника бойових дій АТО

20 лютого у Смілі до оселі 39-річного місцевого жителя увірвалися троє чоловіків. Зловмисники застосували фізичну силу до господаря та, погрожуючи йому розправою, забрали техніку, одяг, мобільні телефони, документи, а також посвідчення УБД та інші речі. Менш ніж за кілька годин поліцейські затримали усіх трьох фігурантів.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. Відтепер зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та тримання під вартою без права внесення застави.