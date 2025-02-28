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Тріумф смілянських каратистів у Києві: вісім спортсменів вибороли 24 нагороди

Відeditor

Лют 28, 2025

23 лютого у столиці відбулася визначна спортивна подія – Відкритий Чемпіонат Києва з карате Всесвітньої Конфедерації Карате. На татамі зійшлися понад 150 учасників з 11 клубів Києва, Київської, Сумської, Львівської та Черкаської областей.

Черкаську область на турнірі представили спортсмени збірної міста Сміли – вихованці спортивних клубів «МОНАРХ» і ДЮСШ «ОЛІМП» під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. Це був їхній дебют на цих змаганнях, і сміляни здивували навіть організаторів: вісім спортсменів вибороли 24 нагороди!

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