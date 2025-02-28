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Затримали коригувальника, який наводив ракети рф на аеродроми та позиції ЗСУ в двох областях

Відeditor

Лют 28, 2025

На Черкащині Служба безпеки запобігла новим спробам рф отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону.

У разі виявлення військових колон, зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики.Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору «евакуацію» до росії і паспорт країни-агресора. Кіберфахівці Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочин і затримали його. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон  із доказами співпраці з окупантами. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 8 років тюрми.

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Від editor

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