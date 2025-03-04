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Люди, які потребують слухових апаратів, можуть отримати їх безоплатно в обласній лікарні: МОЗ України закупило 24 тисячі інноваційних слухових апаратів Oticon

Відeditor

Бер 4, 2025

Першу партію – 4 293 слухові апарати – розподілили між медзакладами у 2024 році відповідно до актуальних потреб. У жовтні коштом державного бюджету Черкащина отримала 196 слухових апаратів для дорослих, 23 — для дітей.

КНП “Черкаська обласна лікарня” Черкаської обласної ради, визначена для надання послуг із забезпечення слуховими апаратами дорослим й дітям з інвалідністю та військовослужбовцям.

Процес отримання максимально простий і прозорий. Детальніше про те, як це зробити і які документи для цього потрібні, читайте на зображеннях.

Від editor

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