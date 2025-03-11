Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади прокурора Черкаської обласної прокуратури Антона Грекова

За матеріалами скарги, з 17 червня 2022 року до 2 квітня 2024 року Греков незаконно передавав сторонній особі через месенджер «WhatsApp» службову інформацію з обмеженим доступом, що стосується низки кримінальних проваджень.

У лютому 2024 року фахівець з безпеки відділу служби безпеки приватної компанії звернувся до довіреної особи начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Грекова щодо зменшення тиску на групу компаній, їх власників і керівників у кримінальних провадженнях. Довірена особа організувала зустріч представника бізнесу з Грековим. Прокурор під час такої зустрічі, нібито, пообіцяв, подумати, що можна зробити. Далі звʼязок підтримували через посередника. Прокурор надсилав своїй довіреній особі у «WhatsАpp» відомості щодо кримінальних проваджень. У тому числі, Греков, нібито, передав, фотокопії офіційних документів з кримінального провадження, які містять службову інформацію з обмеженим доступом, — супровідного листа і обвинувального акту.

У Грекова вилучили мобільний телефон, з якого видно, що спілкування з довіреною особою у «WhatsApp» розпочалося ще в грудні 2021 року і відбувалося системно й тривало до затримання.

У лютому 2024 року в Грекова, за версією слідства, виник злочинний умисел заволодіти коштами бізесменів і членів їх родини, шляхом введення в оману їх представника. У березні довірена особа отримала, нібито, для передачі Грекову 6 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження за фактом ДТП, учасником якого була дружина бізнесмена.

28 березня 2024 року на автозапраці довірена особа прокурора, нібито, отримала 17,5 тисяч доларів США, як половину обумовленої суми, за те, що Греков посприяє закриттю іншого кримінального провадження щодо заволодіння земельними ділянками у Шполянському районі Черкаської області. 10 квітня представник прокурора, начебто, отримав ще 17,5 тисяч доларів.

Під час службового розслідування Греков надав письмові пояснення, що 12 квітня 2024 року його затримали безпідставно та не погодився з кримінальною кваліфікацією своїх дій. Він вважає, що відносно нього скоєно провокацію злочину, ні з ким із учасників кримінальних проваджень він не знайомий та не комунікував, умислу на заволодіння їх коштами не мав.

У засідання дисциплінарної комісії Грекова неодноразово викликали, але він так і не прибув і просив розглядати скаргу без його участі відсутності і оголосити його письмові пояснення.

Комісія не давала оцінки діям Грекова щодо мети одержання неправомірної вигоди, тому що така має бути надана судом у межах кримінального провадження.

На посаді прокурора Греков працював із 2001 року.

Наразі відомо, що НАБУ завершило розслідування і матеріали стосовно Грекова і його спільника готуються передавати до суду. Їх дії кваліфікують як замах на шахрайство і підбурення до передачі неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190 ККУ).

джерело: Судовий репортер