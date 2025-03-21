Черкащина втрачає свої ліси! Чому знищують вікові дерева і хто відповість за ці втрати?

Ліси – це наші зелені легені, які забезпечують чисте повітря та збереження екосистеми. Проте (зокрема, але не виключно) в Черкаському та Золотоніському районах масово вирубують столітні сосни й дуби. Чому під виглядом “санітарних рубок” зникають здорові дерева? Хто несе відповідальність за цю екологічну катастрофу? Журналісти намагаються отримати відповіді, але у відповідь – лише тиша. У час кліматичних змін лісові масиви стають нашими головними союзниками, і їх знищення загрожує майбутньому кожного з нас.

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