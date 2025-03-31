У Смілі відзначили учасників обласного літературного конкурсу «Герої живуть серед нас»

Днями у Смілі відбулася церемонія нагородження учасників обласного літературного конкурсу «Герої живуть серед нас». Захід об’єднав з півсотні талановитих старшокласників смілянських закладів освіти та їхніх наставників і вкотре став свідченням того, скільки талановитих дітей плекає місто над Тясмином.

Конкурс обласного рівня, спрямований у надскладний для країни час на пошук та підтримку літературно-обдарованих учнів, формування любові до літературного слова, бажання створювати поетичні та прозові твори організували і провели у Смілі за підтримки місцевої влади.

Заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло відзначила, що конкурс під промовистою назвою «Герої живуть серед нас» відбувся за ініціативи міського управління освіти молоді та спорту та громадської організації «Чужих бід не буває».