У ПАТ “Черкасиобленерго” склали графіки погодинних відключень, які діятимуть з 1 квітня по 1 жовтня у разі відключень

Спеціалісти ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до чинних нормативних актів склали графіки погодинних відключень, які діятимуть з 1 квітня по 1 жовтня. Застосовуватимуть їх у разі необхідності за командою НЕК «Укренерго».

За словами заступника начальника по роботі з персоналом Центральної диспетчерської служби ПАТ «Черкасиобленерго» Дмитра Чорнобривця Товариство двічі на рік розробляє графіки обмеження, графіки відключення та протиаварійні системи зниження електроспоживання.

— Мета таких заходів – запобігання порушення режиму роботи енергосистеми, її окремих частин внаслідок дефіциту генерованої потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення припустимих режимів роботи генеруючих станцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня, — розповів Дмитро Чорнобривець.

Переглянути актуальні графіки погодинних відключень можна за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv.

Також наголошуємо, що графіки погодинних відключень складені відповідно до нового підходу, де кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги. Зміни щодо нового підходу регламентовані Наказом Міненерго № 439 від 27 листопада 2024 року Про внесення змін до Інструкції, який набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Отже, кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обсягів навантаження, що відключається.

До І підчерги увійшли наступні підрозділи Товариства разом із субспоживачами об’єктів критичної інфраструктури* цих підрозділів: Драбівська філія, Золотоніські енергетичні мережі, Канівська філія, Смілянські енергетичні мережі, Смілянське відділення, Черкаські енергетичні мережі, Чигиринська філія, Чорнобаївська філія, Тальнівська філія, Черкаська міська філія.

До ІІ підчерги увійшли такі підрозділи разом із субспоживачами об’єктів критичної інфраструктури* цих підрозділів: Городищенська філія, Звенигородські енергетичні мережі, Кам’янська філія, Корсунь-Шевченківська філія, Шполянська філія, Жашківська філія, Катеринопільська філія, Лисянська філія, Маньківська філія, Монастирищенкська філія, Христинівська філія, Уманські енергетичні мережі.

* Субспоживачі об’єктів критичної інфраструктури – це споживачі, які живляться від мереж об’єкта критичної інфраструктури і які відключаються по графіках ГПВ оперативним персоналом об’єкта критичної інфраструктури (на відміну від самого об’єкту критичної інфраструктури).

Фахівці наголошують, що наразі графіки погодинних відключень не застосовуватимуться, втім у разі погіршення ситуації в енергосистемі, спричиненої пошкодженням об’єктів генерації електроенергії, графіки погодинних відключень можуть бути введені в дію за командою диспетчера НЕК «Укренерго».