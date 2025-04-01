АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Головне Дайджест Черкащина

У ПАТ “Черкасиобленерго” склали графіки погодинних відключень, які діятимуть з 1 квітня по 1 жовтня у разі відключень

Відeditor

Кві 1, 2025

Спеціалісти ПАТ «Черкасиобленерго» відповідно до чинних нормативних актів склали графіки погодинних відключень, які діятимуть з 1 квітня по 1 жовтня. Застосовуватимуть їх у разі необхідності за командою НЕК «Укренерго».

За словами заступника начальника по роботі з персоналом Центральної диспетчерської служби ПАТ «Черкасиобленерго» Дмитра Чорнобривця Товариство двічі на рік розробляє графіки обмеження, графіки відключення та протиаварійні системи зниження електроспоживання. 

— Мета таких заходів – запобігання порушення режиму роботи енергосистеми, її окремих частин внаслідок дефіциту генерованої потужності та електроенергії, зниження частоти, порушення припустимих режимів роботи генеруючих станцій України, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня, — розповів Дмитро Чорнобривець. 

Переглянути актуальні графіки погодинних відключень можна за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/static/perelik-gpv

Також наголошуємо, що графіки погодинних відключень складені відповідно до нового підходу, де кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги. Зміни щодо нового підходу регламентовані Наказом Міненерго № 439 від 27 листопада 2024 року Про внесення змін до Інструкції, який набрав чинності 3 грудня 2024 року.

Отже, кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обсягів навантаження, що відключається. 

До І підчерги увійшли наступні підрозділи Товариства разом із субспоживачами об’єктів критичної інфраструктури* цих підрозділів: Драбівська філія, Золотоніські енергетичні мережі, Канівська філія, Смілянські енергетичні мережі, Смілянське відділення, Черкаські енергетичні мережі, Чигиринська філія, Чорнобаївська філія, Тальнівська філія, Черкаська міська філія. 

До ІІ підчерги увійшли такі підрозділи разом із субспоживачами об’єктів критичної інфраструктури* цих підрозділів: Городищенська філія, Звенигородські енергетичні мережі, Кам’янська філія, Корсунь-Шевченківська філія, Шполянська філія, Жашківська філія, Катеринопільська філія, Лисянська філія, Маньківська філія, Монастирищенкська філія, Христинівська філія, Уманські енергетичні мережі. 

* Субспоживачі об’єктів критичної інфраструктури – це споживачі, які живляться від мереж об’єкта критичної інфраструктури і які відключаються по графіках ГПВ оперативним персоналом об’єкта критичної інфраструктури (на відміну від самого об’єкту критичної інфраструктури).

Фахівці наголошують, що наразі графіки погодинних відключень не застосовуватимуться, втім у разі погіршення ситуації в енергосистемі, спричиненої пошкодженням об’єктів генерації електроенергії, графіки погодинних відключень можуть бути введені в дію за командою диспетчера НЕК «Укренерго».

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно У Черкасах

У Черкасах затверджено план оновлення дорожньої інфраструктури на 2025 рік

Кві 1, 2025
TV сюжет Головне Офіційно У Черкасах

Опалення для комерційних споживачів подешевшає

Кві 1, 2025
TV сюжет Погода Пряма мова У Черкасах Черкащина

Синоптики прогнозують зміну погоди на Черкащині: температура знижуватиметься, а разом із нею прийдуть опади

Бер 31, 2025

You missed

Головне Дайджест Черкащина

У ПАТ “Черкасиобленерго” склали графіки погодинних відключень, які діятимуть з 1 квітня по 1 жовтня у разі відключень

01.04.2025 editor
TV сюжет Освіта Сміла

Майстер-клас із миловаріння «Тапи-лапки» провели в дитячій бібліотеці у Смілі

01.04.2025 editor
TV сюжет Офіційно У Черкасах

Майбутнє Черкас у надійних руках: міський голова зустрівся з переможцями стажування

01.04.2025 editor
TV сюжет Головне Офіційно У Черкасах

У Черкасах затверджено план оновлення дорожньої інфраструктури на 2025 рік

01.04.2025 editor