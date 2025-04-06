 6 квітня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі

6 квітня по всій Україні оголошено Днем жалоби за жертвами ракетного удару по Кривому Рогу. У містах приспустять прапори та буде оголошено хвилину мовчання. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом», – повідомив Кулеба.

На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. «Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода – прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша», – пояснив він.

Олексій Кулеба нагадав, що внаслідок вчорашнього ворожого удару балістичною ракетою та «Шахедами» 74 людини постраждали в Кривому Розі, серед них 19 загиблих. Російський агресор забрав життя 9 дітей. Як зазначив міністр, росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей.

Також голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок терористичних атак Росії.

«Орки вбили 19 людей. 9 із них – діти. Цьому ніколи не може бути прощення! Вічна пам’ять. Діти, сім’ї, люди похилого віку… Удари балістикою та шахедами по житлових кварталах і дитячих майданчиках… Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення», – написав він.

Зауважимо, що про оголошення Дня жалоби також повідомляли в Харківській, Київській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вчора, 4 квітня, російські війська вдарили по Кривому Розі, внаслідок ворожої атаки загинули люди, серед них були діти. Касетна ракета влучила в житловий район поблизу дитячого майданчика, спричинивши значні руйнування будинків, шкіл та автомобілів.