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Обласний конкурс юних талантів «Пролісок» запрошує до участі творчу молодь

Відeditor

Кві 8, 2025

Весна — час пробудження природи, а для талановитої молоді Черкащини — ще й можливість заявити про себе на великій сцені. Розпочато прийом заявок на конкурс творчої молоді «Пролісок».

Цей конкурс щороку відкриває нові імена та допомагає молодим талантам зробити перші кроки до визнання. До участі запрошуються вокалісти, танцюристи, музиканти, читці, художники та всі, хто прагне показати свою майстерність.

Конкурс відбудеться вже в травні, тож час готувати репертуар та відшліфовувати майстерність. Подати заявку та дізнатися більше про умови участі можна у відділі культури Смілянської міської ради або за посиланням на екрані. Долучайся — стань частиною великого мистецького свята області!

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