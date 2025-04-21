У Смілі відбулася щорічна зустріч із опікунами та піклувальниками дітей

У Смілі відбулася щорічна зустріч з опікунами та піклувальниками дітей. Традиційно захід організовує служба у справах дітей за підтримки Управління освіти, молоді та спорту.

Цьогоріч зустріч провели в культурно-освітньому центрі. До діалогу долучилися представники влади, медики, соціальні працівники та педагоги. З вітальним словом виступила заступниця міського голови Тетяна Карло, наголосивши на важливості підтримки родин, які взяли на себе відповідальність за виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.