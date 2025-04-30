80% опитаних читачів газети АНТЕНА мають негативне ставлення до Дональда Трампа. – підсумки перших ста днів президентства – між “генієм” і “пацієнтом психіатра”

На тлі першої символічної «стоденної позначки» нового президентського терміну Дональда, редакція «Антени» провела опитування серед читачів, щоб з’ясувати — як сьогодні українці оцінюють фігуру ексцентричного Трампа американського політика.

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Результати ми отримали промовисті — і подекуди добре емоційні:

5% вважають Трампа генієм — можливо, це ті самі люди, що знаходять глибину в серіалі «Свати» і цитують Кісєльова.

9% — «нормальний дядько, але трохи баламут» — класичний діагноз для кума з гаража.

3% вважають, що він «правильно каже щодо України» — може, вони просто не вмикали звук.

0% таких, що не знають, хто це нема — справжні герої в епоху інфоприводів відсутні.

3% байдуже — вони вже пережили Януковича, Трампа їм не страшний.

41% радять звернутись до лікаря — і мають на увазі не косметолога.

7% — вважають його ворогом України. Очевидно, ці люди знають, що таке «Північний потік» і хто його не зупинив.

А от 32% дали золотий коментар: «Це дуже погана людина, така сама як і путін». Претендує на премію імені Джорджа Орвелла з міжнародних відносин.



Таке розмаїття відповідей про глибоку поляризацію ставлення до американської політики. В українському сприйнятті Трамп — не просто далекий президент, символ складного періоду у відносинах зі США.

Водночас, за різними оцінками, чітко є загальна тенденція: більшість українців не готові сприймати Дональда Трампа як позитивну фігуру для нашої держави.



Підсумок: Психоделічна демократія — це коли ти водночас і президент, і мем, і клоун, і герой новин на росТБ. Дональд Трамп — ти став ближче до українського серця, ніж думав. Але ми тебе все одно не пустимо в «Дію».

А головне, ми бачимо тверезу і критично вдумливу аудиторію наших читачів, думки якої для нас дуже важливі.

Запам’ятайте цю цифру – 80% опитаних читачів щоденної онлайн газети Антена негативно сприймають нинішнього президента США, хоча ще нещодавно, Сполучені Штати ототожнювалися у нас всіх із взірцем демократії та ми ставилися до країни, як до найближчого союзника. Сподіваємося, попри сприйняття президента Трампа, ставлення до США не змінилося.

Опитування проведене редакцією «Антени» в Telegram, має ознаки неформального, але репрезентативного зрізу думок серед онлайн-аудиторії.

Думки експертів

Щоб краще зрозуміти, як сприймається Дональд у ширшому міжнародному контексті, ми також зібрали висловлювання експертів і політиків:

Уріель Епштейн, директор Ініціативи відновлення демократії:

«Дональд Трамп не пропонує реальних рішень для України — він заграє з авторитаризмом і розколює союзників».

Анджей Дуда, президент Польщі:

«Я переконаний, що Трамп завершив би війну в Україні за 24 роки. Це людина слова».

(Джерело: коментар Дуди після зустрічі з Трампом, березень 2024)

Джонатан Фрідленд , The Guardian:

«У Трампа немає стратегії — лише імпульси. Він — автократ, вандал і ризик для будь-якої демократії».

Atlantic Council у своєму аналітичному звіті:

«Підхід Трампа до України — це крок до умиротворення агресора, що сприяє занепокоєнню серед їх європейських лідерів».

Матеріал підготовлено на основі даних онлайн-опитування серед підписників Telegram-каналу «Антена», а також аналізу відкритих джерел.