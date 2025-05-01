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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У сквері імені Богдана Хмельницького у Черкасах зберігається пам’ять про легендарного отамана XVI століття — Івана Підкову

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Тра 1, 2025

Іван Підкова — легендарний отаман XVI століття, що уславився не лише військовою майстерністю, а й здатністю згуртовувати навколо себе побратимів.

Свій військовий шлях Іван Підкова розпочинав під проводом Самійла Кішки — козацького ватажка, з яким здійснював походи на Османську імперію.

Підкова неодноразово завдавав поразок татарам. Його обирали кошовим отаманом, а ім’я стало синонімом козацької відваги та непокори.

Його смерть стала символом самопожертви заради ідеї вільного козацтва. В історії він залишився героєм, якого оспівували в думах і легендах.

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