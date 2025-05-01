Чи загрожує Україні дефолт? Соцмережі рясніють тривожними заголовками, але чи справді економіка країни на межі зриву? Насправді ж подібні процеси тривають постійно, Мінфін постійно проводить реструктуризації того чи іншого боргу, проводить перемовини із партнерами про перекредитування і так далі, але завдяки ЗМІ, які бажають швидкого хайпу, маємо таку реакцію. Тим не менш, ми вирішили запитати у людей на вулиці, чи можуть вони пояснити простими словами, що таке дефолт. Ну і про всяк випадок також звернулись по роз’яснення до фахівця.

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