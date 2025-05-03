«Любов з трьох зол»: черкасці вибрали менше, — опитування показало низькі рейтинги влади

Щоденна онлайн газета «Антена» провела анонімне опитування своїх читачів, щоб з’ясувати ставлення аудиторії до різних гілок влади на Черкащині, а також поінформованість щодо повноважень влади та її діяльність.

Опитування проведене редакцією «Антени» в Telegram, має ознаки неформального, але репрезентативного зрізу думок серед онлайн-аудиторії.



1. Рейтинг симпатій у стилі «анти»: місто, область і військова вертикаль

Черкасці — люди м’які, але якщо вже поставити «одиницю» в рейтингу, то без коливань. У трьох паралельних опитуваннях про якість роботи органів влади на шкалі від 1 до 10 маємо такий «хіт-парад антипатій»:

46% респондентів поставили 1 Черкаську ОВА , ще 17% — тверду 2. Сукупно понад 75% оцінили діяльність адміністрації на «двійку» або нижче. Ще трошки — і буде не рейтинг, а діагноз.

, ще 17% — тверду 2. Сукупно понад 75% оцінили діяльність адміністрації на «двійку» або нижче. Ще трошки — і буде не рейтинг, а діагноз. Обласна рада також у фаворити не потрапила: 42% — оцінка 1 , але, на відміну від ОВА, є хоч якийсь «золотий серединний» прошарок: 15% — дали оцінку 5.

також у фаворити не потрапила: , але, на відміну від ОВА, є хоч якийсь «золотий серединний» прошарок: 15% — дали оцінку 5. А від міської влади була найменшою нелюбою! Лише 22% поставили 1, і навіть є 11% тих, хто дав «відмінно». Середнє арифметичне тут, безумовно, м’якше, ніж в інших органах влади. Можливо, це ефект «свій-наш-хоч-знаємо».



2. Що влада робить? Не зрозуміло. Але точно погано

Коли ми запитали: «Чи приймаєте ви повноваження міської ради, міського голови, обласної ради, голови ОВА та її начальника?» , 54% опитаних не дали чіткого «так». Лише 46% точно знають, хто за що відповідає.

А ще цікавіше: лише 24% вважають, що зберігають достатньо інформації про діяльність влади в місті й області. При цьому 53% чесно кажуть «ні», а 23% — «частково».

Тож владу критикуємо рішуче, навіть якщо не зовсім розуміємо, що вона мала б робити. Але це — не претензія, а рефлекс: якщо влада — значить точно щось не так.

Висновок із стьобом, але серйозний:

У Черкасах склалася класична політична ситуація: довіри немає, з інформацією — важко, але оцінки — стабільні. Найбільше негативно сприймають ОВА, обласна рада — на другому місці, а міська влада виглядає як «менше зло».

І поки черкасці мусять оцінювати владу «на око», оскільки влада продовжує працювати «в тіні», опитування показало недостатню поінформованість про діяльність всіх гілок влади. Може, варто часто говорити з людьми, а не лише звітувати в стилі «нарада пройшла конструктивно»?



Матеріал підготовлено на основі даних онлайн-опитування серед підписників Telegram-каналу «Антена», а також аналізу відкритих джерел.