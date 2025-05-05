Сміла розквітла мистецтвом: багатожанровий конкурс «Пролісок» зібрав понад 770 юних талантів

Вже понад три десятиліття у Смілі щороку навесні збирає і об’єднує обдарованих дітей у різних видах та жанрах мистецтва яскравий конкурс юних талантів «Пролісок». Цього року місто над Тясмином знову стало епіцентром дитячої творчості та натхнення.

Започаткований відділом культури виконавчого комітету Смілянської міської ради за підтримки Черкаського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи 3 травня багатожанровий двотуровий конкурс юних талантів «Пролісок» відбувся вже маючи статус обласного, залучивши учасників з усієї Черкащини.

Цьогоріч улюблений і вже обласний конкурс серед виконавців у різних жанрах «Пролісок» зібрав понад 770 юних талантів з мистецьких, культурних, навчальних закладів Сміли та області.