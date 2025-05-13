Подяка янголам у білих халатах: у Смілі вшанували працю медичних сестер

12 травня у світі відзначають Міжнародний день медичних сестер. Медсестри – незамінні помічники лікарів, вони відіграють ключову роль у наданні медичної допомоги пацієнтам: виконують численні процедури, надають невідкладну допомогу, спостерігають за станом здоров’я пацієнтів та забезпечують їхній спокій і комфорт.

У Смілі керівники міста спільно з заступником голови Черкаської райдержадміністрації завітали до медичних закладів громади, щоб особисто подякувати тим, чия професія вимагає безмежної відданості, витримки та тепла людського серця — медичним сестрам.