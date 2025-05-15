Аромат весни: в Черкасах бузково-рожевими квітами розцвіла робінія

Травень говорить з нами не словами, а запахами і кольорами. Зараз цвіте акація — аромат ніжності змушує зупинитися й вдихнути весну на повні груди.

Робінія клейка (Robinia × ambigua), сорт із бузково-рожевими квітами — декоративна гібридна форма робінії звичайної (так званої «акації»).

Її характерні риси:

густі суцвіття фіолетово-рожевого кольору;

фіолетово-рожевого кольору; листя перисте , як у звичайної «білої акації»;

, як у звичайної «білої акації»; солодкий аромат , але трохи слабший, ніж у білої форми;

, але трохи слабший, ніж у білої форми; іноді її називають рожевою акацією, хоча ботанічно це теж робінія.

Це дерево висаджують як декоративне — у парках, скверах і біля будинків. Воно не рідкість в Україні, але зустрічається значно рідше за білу робінію.