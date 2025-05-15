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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Аромат весни: в Черкасах бузково-рожевими квітами розцвіла робінія

Відeditor

Тра 15, 2025

Травень говорить з нами не словами, а запахами і кольорами. Зараз цвіте акація — аромат ніжності змушує зупинитися й вдихнути весну на повні груди.

Робінія клейка (Robinia × ambigua), сорт із бузково-рожевими квітами — декоративна гібридна форма робінії звичайної (так званої «акації»).

Її характерні риси:

  • густі суцвіття фіолетово-рожевого кольору;
  • листя перисте, як у звичайної «білої акації»;
  • солодкий аромат, але трохи слабший, ніж у білої форми;
  • іноді її називають рожевою акацією, хоча ботанічно це теж робінія.

Це дерево висаджують як декоративне — у парках, скверах і біля будинків. Воно не рідкість в Україні, але зустрічається значно рідше за білу робінію.

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