Аромат весни: в Черкасах бузково-рожевими квітами розцвіла робінія

Травень говорить з нами не словами, а запахами і кольорами. Зараз цвіте акація — аромат ніжності змушує зупинитися й вдихнути весну на повні груди.
Робінія клейка (Robinia × ambigua), сорт із бузково-рожевими квітами — декоративна гібридна форма робінії звичайної (так званої «акації»).
Її характерні риси:
- густі суцвіття фіолетово-рожевого кольору;
- листя перисте, як у звичайної «білої акації»;
- солодкий аромат, але трохи слабший, ніж у білої форми;
- іноді її називають рожевою акацією, хоча ботанічно це теж робінія.
Це дерево висаджують як декоративне — у парках, скверах і біля будинків. Воно не рідкість в Україні, але зустрічається значно рідше за білу робінію.