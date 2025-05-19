АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Випадки Життя У Черкасах

Після нічної ДТП у Черкасах комунальні служби миттєво відреагували: вже зранку зупинку громадського транспорту було відновлено

Відeditor

Тра 19, 2025

Приклад злагодженої та відповідальної роботи.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У дитячому відділенні Смілянської міської лікарні, що рік функціонує в умовах медичного кластера, щодня рятують і лікують найменших смілян

Тра 20, 2025
TV сюжет Без коментарів Головне Екологія Життя Золотоноша Природа Черкащина

Наслідки масштабної пожежі на Золотоніщині залишають гнітюче враження. Чи повернеться сюди життя?

Тра 20, 2025
TV сюжет Ексклюзив Спорт У Черкасах

У Черкасах стартував підготовчий етап чемпіонату України з вітрильного спорту

Тра 20, 2025

You missed

TV сюжет Головне Офіційно Охорона здоров'я Сміла

У дитячому відділенні Смілянської міської лікарні, що рік функціонує в умовах медичного кластера, щодня рятують і лікують найменших смілян

20.05.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Головне Екологія Життя Золотоноша Природа Черкащина

Наслідки масштабної пожежі на Золотоніщині залишають гнітюче враження. Чи повернеться сюди життя?

20.05.2025 editor
TV сюжет Ексклюзив Спорт У Черкасах

У Черкасах стартував підготовчий етап чемпіонату України з вітрильного спорту

20.05.2025 editor
TV сюжет У Черкасах Черкащина

Спеціалісти п’ятьох державних операторів системи розподілу взяли участь у дводенному семінарі на базі ПАТ «Черкасиобленерго»

20.05.2025 editor