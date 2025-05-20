Без вітрил і двигунів : 75 днів у відкритому океані планують провести четверо відчайдухів, один із яких — наш земляк

Без жодного вітрила чи двигуна: четверо сміливців вирушають у 75-денну подорож через відкритий океан — з Австралії до Африки. Серед учасників цієї неймовірної експедиції, номінованої на престижну нагороду The Explorers Club, — черкащанин.

Завдяки технології Starlink ми можемо спостерігати за їхнім шляхом просто з середини океану: це відео передано безпосередньо з борту.

Це не просто мандрівка — це випробування сили, витривалості і духу. Це виклик стихії. І це — український характер, який не знає поразки.