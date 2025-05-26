У Смілі на річці Тясмин відбулися видовищні змагання з судномоделювання на Кубок міста

Цей захід зібрав юних техніків та ентузіастів з різних куточків України. Свою майстерність у керуванні радіокерованими моделями суден демонстрували команди з 5 регіонів – Київської, Одеської Дніпропетровської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Учасники цьогорічних змагань представили моделі найрізноманітніших класів. Практично усі вони – зібрані власноруч. Оцінювали виступи компетентні судді — фахівці з технічної творчості та досвідчені судномоделісти.

Вболівальники і просто зацікавлені містяни із захопленням спостерігали за віртуозним керуванням мініатюрними суднами. Змагання стали не лише способом перевірити навички, а й чудовою можливістю популяризувати технічні види спорту серед молоді.