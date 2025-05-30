У Смілі готують Графське озеро до купального сезону

СКП «Комунальник» розпочав роботи з благоустрою території Графського озера – одного з улюблених місць літнього відпочинку смілян. Комунальники завезуть близько 70 тонн чистого річкового піску, щоб укріпити берегову лінію та вирівняти зону відпочинку.

За зиму частину узбережжя було розмито, тому першочергове завдання – відновити безпечну та комфортну берегову смугу. Після підсипки піску працівники розрівняють територію, аби вже найближчим часом мешканці Сміли змогли знову насолоджуватися відпочинком біля води.