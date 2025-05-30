АНТЕНА

щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла

У Смілі готують Графське озеро до купального сезону

Відeditor

Тра 30, 2025

СКП «Комунальник» розпочав роботи з благоустрою території Графського озера – одного з улюблених місць літнього відпочинку смілян. Комунальники завезуть близько 70 тонн чистого річкового піску, щоб укріпити берегову лінію та вирівняти зону відпочинку.

За зиму частину узбережжя було розмито, тому першочергове завдання – відновити безпечну та комфортну берегову смугу. Після підсипки піску працівники розрівняють територію, аби вже найближчим часом мешканці Сміли змогли знову насолоджуватися відпочинком біля води.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах Черкащина

Розпочався період передачі показників спожитої електроенергії

Тра 30, 2025
TV сюжет Сміла

У дитячому реабілітаційному центрі «Барвінок» у Смілі відбулося свято до Міжнародного дня захисту дітей

Тра 30, 2025
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Ми запитали жителів Черкас, чим би вони зайнялися, якби мали більше можливостей для відпочинку, розвитку чи просто тиші

Тра 30, 2025

You missed

TV сюжет Офіційно Пряма мова У Черкасах Черкащина

Розпочався період передачі показників спожитої електроенергії

30.05.2025 editor
TV сюжет Сміла

У дитячому реабілітаційному центрі «Барвінок» у Смілі відбулося свято до Міжнародного дня захисту дітей

30.05.2025 editor
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Ми запитали жителів Черкас, чим би вони зайнялися, якби мали більше можливостей для відпочинку, розвитку чи просто тиші

30.05.2025 editor
TV сюжет Без коментарів

На черкаській Митниці розквітла ніжна ромашкова галявина

30.05.2025 editor