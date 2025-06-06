Двоє жителів Сміли продавали сигарети з підробленими акцизними марками

Сигарети без документів, з фальшивими акцизними марками та навіть у звичайних zip-пакетах — понад тисячу пачок такого товару вилучили правоохоронці під час обшуків у Смілі. Частина продукції була виготовлена незаконно. За даними слідства, двоє мешканців міста налагодили цілу схему: закуповували нелегальні тютюнові вироби, продавали їх, а гроші витрачали на власні потреби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили також майже півтори тисячі поштучних сигарет та понад 23 тисячі гривень готівкою, яку, ймовірно, отримали від незаконної торгівлі. Тепер зловмисникам загрожує штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією, а також до десяти років ув’язнення.