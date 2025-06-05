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TV сюжет Випадки Сміла

На “любителя дрифту” у комендантську годину поліція Сміли склала адмінматеріали

Відeditor

Чер 5, 2025

Ніч на 31 травня. Замість дотримання правил — швидкість, шум і ризик. Саме так вирішив “повеселитися” водій BMW. Відео його нічних покатушок швидко з’явилося у соціальних мережах. Але залишитися непоміченим йому не вдалося. Допомогла система «Безпечне місто» — мережа вуличних камер відеоспостереження, встановлена у Смілі.

Проаналізувавши записи, поліцейські оперативно встановили маршрут руху та особу порушника. Виявилося, за кермом був 23-річний житель Черкас. Тепер хлопцю доведеться відповідати за свої нічні розваги. На нього склали адмінматеріали за:
• ч. 2 ст. 122 — порушення правил користування попереджувальними сигналами;
• ст. 125 — інші порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці нагадують: у воєнний час комендантська година — це не умовність, а питання безпеки. А за дрифти у нічному місті можна відповісти не лише адміністративно.

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Від editor

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