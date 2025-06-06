Емоційна мандрівка крізь барви природи: у Черкаському художньому музеї триває виставка Марії Завалко «Барви рідного краю». Картини мисткині — це не просто зображення ландшафтів, а щирі сповіді про любов до життя, природи й батьківщини. Вона малює не з фото й не з уяви, а з глибини власних вражень — тих, що народжуються під час прогулянок і споглядання світу.

Особливу увагу привертають її спокійні, ліричні пейзажі. Вони позбавлені драматизму, але сповнені глибини. Ці полотна — ніжне нагадування про те, що найцінніше ми маємо під ногами: землю, де ми народились, і країну, яку любимо.