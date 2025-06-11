Питання, пов’язані з майном громади, торгівлею та підтримкою військових: у Смілі відбувся черговий виконком

10 червня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив низку господарських питань, пов’язаних із майном громади, торгівлею та підтримкою військових.

Також виконком погодив створення комісії з питань прийняття до комунальної власності комплексу нежитлових будівель

Окремим блоком ішли питання виїзної торгівлі. Два підприємці отримали погодження на розміщення торгових точок по вулиці Телеграфній. Ще чотири підприємці звернулись із заявами на продовження строку дії паспортів прив’язки тимчасових споруд для торгівлі. З гуманітарних питань: надано дозвіл на перепоховання останків матері. І на останок, в закритому режимі, члени виконавчого комітету розглянули питання захисту прав дітей.