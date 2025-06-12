АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Гороскопи рулять чи дурять? Що думають черкасці про гороскопи та їхній вплив на життя

Відeditor

Чер 12, 2025

Чи зірки впливають на наше життя, чи це просто вигадка? Запитали черкасців, чи вірять вони в гороскопи.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Мільйон із неба: вирішити всі проблеми чи створити нові? Ми запитали, як черкасці розпорядилися б грошима мрії

Чер 12, 2025
TV сюжет Дайджест Спорт У Черкасах

У межах проєкту «Велика футбольна спадщина» черкасцям продемонстрували «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова та Шевченка

Чер 12, 2025
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

«Навіть за мільйон — ні!»: черкасці розповіли, на що ніколи б не погодились заради грошей

Чер 11, 2025

You missed

TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Мільйон із неба: вирішити всі проблеми чи створити нові? Ми запитали, як черкасці розпорядилися б грошима мрії

12.06.2025 editor
TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Гороскопи рулять чи дурять? Що думають черкасці про гороскопи та їхній вплив на життя

12.06.2025 editor
TV сюжет Дайджест Спорт У Черкасах

У межах проєкту «Велика футбольна спадщина» черкасцям продемонстрували «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова та Шевченка

12.06.2025 editor
Головне Політика Черкащина

Зверху вниз дивитися на людину можна тільки тоді, коли треба допомогти їй піднятися, — нардеп Віталій Войцехівський.

12.06.2025 antenna