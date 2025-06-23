Парасольки не ховаємо: погода залишиться мінливою із періодичними опадами у супроводі граду та шквального вітру

Втім, синоптики обіцяють, що липень компенсує нестабільність і прохолоду червня високими температурами. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів У сквері «Юність» комунальники оновили покриття лавок На «Митниці» триває ремонт дороги по вулиці Володимира Великого. На окремих ділянках можливі тимчасові обмеження руху для автотранспорту