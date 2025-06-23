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TV сюжет Погода У Черкасах Черкащина

Парасольки не ховаємо: погода залишиться мінливою із періодичними опадами у супроводі граду та шквального вітру

Відeditor

Чер 23, 2025

Втім, синоптики обіцяють, що липень компенсує нестабільність і прохолоду червня високими температурами.

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