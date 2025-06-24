Понеділок чи п’ятниця? Ми дізнавались у жителів Черкас, який день тижня для них найулюбленіший — і чому?

Кожен день тижня має свій настрій і ритм. Ми запитали черкасців, який із них для них найулюбленіший — і чому саме. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів На «Митниці» триває ремонт дороги по вулиці Володимира Великого. На окремих ділянках можливі тимчасові обмеження руху для автотранспорту У Черкасах триває підготовка до зими: розпочався третій етап гідравлічних випробувань