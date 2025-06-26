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TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Черкасці поділилися думками, чи помічають вони покращення в роботі громадського транспорту

Відeditor

Чер 26, 2025

Відповіді — про комфорт, графіки, водіїв та реальні зміни, які відчувають пасажири.

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Від editor

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