Черкасці поділилися думками, чи помічають вони покращення в роботі громадського транспорту

Відповіді — про комфорт, графіки, водіїв та реальні зміни, які відчувають пасажири. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Біля пляжу «Рів’єра» у Черкасах розширюють парковку: менше хаосу — більше порядку Павуки — наші мовчазні сусіди, непомітні мешканці осель, підвалів, сараїв чи городів