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TV сюжет Громадська думка У Черкасах

Ми запитали у містян, який район міста вони вважають найзручнішим — незалежно від того, де мешкають самі

Відeditor

Лип 10, 2025

Транспорт, зелені зони, інфраструктура чи атмосфера — що для черкасців найважливіше у комфортному житті?

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Від editor

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