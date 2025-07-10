Ми запитали у містян, який район міста вони вважають найзручнішим — незалежно від того, де мешкають самі

Транспорт, зелені зони, інфраструктура чи атмосфера — що для черкасців найважливіше у комфортному житті? Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Медики Черкащини фіксують зростання випадків гострих кишкових інфекцій — лише за тиждень зареєстровано 52 нових випадки Аномальна спека та навантаження на систему: Сміла знову стикається з нестачею води