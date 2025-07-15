Увага водіям: рух транспорту на вулиці Новопречистенській — від Благовісної до Надпільної — перекрито через ремонт тепломереж

На ділянці триває ремонт тепломереж. Якщо їздите цим маршрутом — врахуйте обмеження, щоб не втрапити у затор. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Поблизу водоканалу у Черкасах запрацювали фонтани та охолоджувальна рамка Мікрорайон «Д» очима черкасців: які плюси й мінуси життя в одному з найвідоміших районів міста? Що радує мешканців, а що хотіли б змінити?