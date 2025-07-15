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TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Увага водіям: рух транспорту на вулиці Новопречистенській — від Благовісної до Надпільної — перекрито через ремонт тепломереж

Відeditor

Лип 15, 2025 #дороги, #жкк, #Черкаси

На ділянці триває ремонт тепломереж. Якщо їздите цим маршрутом — врахуйте обмеження, щоб не втрапити у затор.

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Від editor

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