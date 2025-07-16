Поруч із школою №3 у Черкасах облаштовують нову паркувальну зону

Це рішення спрямоване на підвищення безпеки школярів та зручність для водіїв. Надіслати друзям Натисніть щоб поширити через Facebook (Відкривається у новому вікні) Facebook Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Більше Натисніть щоб поширити через Telegram (Відкривається у новому вікні) Telegram Натисніть, щоб поширити у X (Відкривається у новому вікні) X Натисніть, щоб надрукувати (Відкривається у новому вікні) Друк Натисніть, щоб надіслати email посилання другу (Відкривається у новому вікні) Електронна адреса Навігація записів Коли тіло не витримує спеки: що відбувається під час теплового удару і як не проґавити перші тривожні сигнали Неприємне сусідство: жінка, яка проживає поруч із парком «Казка», скаржиться, що його відвідувачі справляють потреби під її вікнами