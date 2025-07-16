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TV сюжет У Черкасах

Поруч із школою №3 у Черкасах облаштовують нову паркувальну зону

Відeditor

Лип 16, 2025

Це рішення спрямоване на підвищення безпеки школярів та зручність для водіїв.

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