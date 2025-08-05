АНТЕНА

ДТП у середмісті Черкас: на перехресті Хрещатика і Святотроїцької не розминулися два легковики — обидві автівки зазнали серйозних ушкоджень

Сер 5, 2025

Загиблих, на щастя, немає, але є травмовані. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

