Смілянський краєзнавчий музей зберігає найбільше зібрання матеріалів, що розповідають про історію Сміли та Смілянщини

Сер 5, 2025

Смілянський краєзнавчий музей — це не просто виставковий простір, а один із найважливіших культурних осередків міста. Тут зберігається найбільше зібрання матеріалів, що розповідають про історію Сміли та Смілянщини — від побуту й економіки до традицій та особистих історій мешканців.

Музей розташований у будівлі-пам’ятці архітектури місцевого значення. У центрі міста, на перехресті поколінь, вона не лише оберігає тисячі експонатів, а й має свою окрему історію. Колись тут працював банк, а старовинні вхідні двері служили майже сто років. У грудні 2023 року їх реставрували, зберігши фактуру різьблення та відновивши колір згідно зі старими фото.

Фонд музею налічує понад 8 тисяч предметів, усі вони — під державною охороною. Окрему увагу в експозиції приділено видатним постатям краю, які зробили внесок у розвиток Сміли та України загалом.

