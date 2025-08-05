У Смілі «Комунальник» відновив тротуар і проїзд у мікрорайоні РПЗ

СКП «Комунальник» продовжує роботи з асфальтування прибудинкової території та тротуару в мікрорайоні РПЗ. Підприємство виконало весь комплекс робіт безкоштовно, мешканцям потрібно було лише забезпечити закупівлю асфальто-бетонної суміші.

Окремо комунальники відновили тротуар, що веде до зупинки громадського транспорту «Південна» (у народі — «Панда»). Саме на цю ділянку жителі мікрорайону неодноразово скаржилися через її аварійний стан, особливо в дощову погоду. Роботи були виконані власними силами підприємства.