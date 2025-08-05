АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла

У Смілі «Комунальник» відновив тротуар і проїзд у мікрорайоні РПЗ

Відeditor

Сер 5, 2025 #дороги, #жкк, #сміла

СКП «Комунальник» продовжує роботи з асфальтування прибудинкової території та тротуару в мікрорайоні РПЗ. Підприємство виконало весь комплекс робіт безкоштовно, мешканцям потрібно було лише забезпечити закупівлю асфальто-бетонної суміші.

Окремо комунальники відновили тротуар, що веде до зупинки громадського транспорту «Південна» (у народі — «Панда»). Саме на цю ділянку жителі мікрорайону неодноразово скаржилися через її аварійний стан, особливо в дощову погоду. Роботи були виконані власними силами підприємства.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники відновлюють асфальт на пішохідній ділянці бульвару Шевченка в центрі Черкас

Сер 7, 2025
TV сюжет Сміла

У Смілі оновлюють пішохідні переходи

Сер 7, 2025
TV сюжет Без коментарів Випадки Ексклюзив Кримінал У Черкасах

Стрілянина в центрі міста: озброєний чоловік зайшов до приміщення McDonald’s, відкрив вогонь та забарикадувався у вбиральні. Після затримання терориста, який мав ознаки самопоранення, медики доправили до міської лікарні для надання допомоги

Сер 7, 2025

You missed

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники відновлюють асфальт на пішохідній ділянці бульвару Шевченка в центрі Черкас

07.08.2025 editor
TV сюжет Сміла

У Смілі оновлюють пішохідні переходи

07.08.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки Ексклюзив Кримінал У Черкасах

Стрілянина в центрі міста: озброєний чоловік зайшов до приміщення McDonald’s, відкрив вогонь та забарикадувався у вбиральні. Після затримання терориста, який мав ознаки самопоранення, медики доправили до міської лікарні для надання допомоги

07.08.2025 editor
TV сюжет Головне Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Трансфузіологічне відділення КНП «Смілянська міська лікарня» трансформується у Банк крові

07.08.2025 editor