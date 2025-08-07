АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Головне Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Трансфузіологічне відділення КНП «Смілянська міська лікарня» трансформується у Банк крові

Відeditor

Сер 7, 2025


Відділення не закривається, а переходить у новий формат — структурний підрозділ, що відповідатиме за зберігання, облік та видачу компонентів донорської крові для лікування пацієнтів.

Зміни відбуваються відповідно до чинного законодавства. Згідно з ним, забір донорської крові можуть здійснювати лише спеціалізовані установи служби крові, які мають відповідну ліцензію, обладнання та підготовлений персонал. Смілянська міська лікарня таких повноважень не має, тому функція забору крові залишається за Черкаським обласним центром служби крові.

При цьому компоненти крові для лікування пацієнтів Смілянська лікарня замовляє в обласному центрі служби крові відповідно до потреб.

Найближчий забір крові у Смілі відбудеться 21 серпня — просто в приміщенні новоствореного Банку крові на базі міської лікарні (вул. Софіївська, 2). Його проводитиме Черкаський обласний центр служби крові.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники відновлюють асфальт на пішохідній ділянці бульвару Шевченка в центрі Черкас

Сер 7, 2025
TV сюжет Сміла

У Смілі оновлюють пішохідні переходи

Сер 7, 2025
TV сюжет Без коментарів Випадки Ексклюзив Кримінал У Черкасах

Стрілянина в центрі міста: озброєний чоловік зайшов до приміщення McDonald’s, відкрив вогонь та забарикадувався у вбиральні. Після затримання терориста, який мав ознаки самопоранення, медики доправили до міської лікарні для надання допомоги

Сер 7, 2025

You missed

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Комунальники відновлюють асфальт на пішохідній ділянці бульвару Шевченка в центрі Черкас

07.08.2025 editor
TV сюжет Сміла

У Смілі оновлюють пішохідні переходи

07.08.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки Ексклюзив Кримінал У Черкасах

Стрілянина в центрі міста: озброєний чоловік зайшов до приміщення McDonald’s, відкрив вогонь та забарикадувався у вбиральні. Після затримання терориста, який мав ознаки самопоранення, медики доправили до міської лікарні для надання допомоги

07.08.2025 editor
TV сюжет Головне Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Трансфузіологічне відділення КНП «Смілянська міська лікарня» трансформується у Банк крові

07.08.2025 editor