Трансфузіологічне відділення КНП «Смілянська міська лікарня» трансформується у Банк крові



Відділення не закривається, а переходить у новий формат — структурний підрозділ, що відповідатиме за зберігання, облік та видачу компонентів донорської крові для лікування пацієнтів.

Зміни відбуваються відповідно до чинного законодавства. Згідно з ним, забір донорської крові можуть здійснювати лише спеціалізовані установи служби крові, які мають відповідну ліцензію, обладнання та підготовлений персонал. Смілянська міська лікарня таких повноважень не має, тому функція забору крові залишається за Черкаським обласним центром служби крові.

При цьому компоненти крові для лікування пацієнтів Смілянська лікарня замовляє в обласному центрі служби крові відповідно до потреб.

Найближчий забір крові у Смілі відбудеться 21 серпня — просто в приміщенні новоствореного Банку крові на базі міської лікарні (вул. Софіївська, 2). Його проводитиме Черкаський обласний центр служби крові.