Рідні “бусифікованого” мешканця Золотоноші, якого могли викинути з буса, вимагають кримінального розслідування

Близькі Юрія Павленка, мешканця міста Золотоноша, звернулися до народного депутата Віталія Войцехівського та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з вимогою розслідувати обставини інциденту, що стався 18 липня 2025 року — після затримання чоловіка працівниками Золотоніського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

За словами дружини постраждалого, Павленка Тетяни, її чоловіка затримали біля будинку, примусово посадили до мікроавтобуса й доставили до гуртожитку на вул. Тараса Шевченка, де він перебував під наглядом. Протягом двох годин чоловіка утримували без законних підстав, після чого він був змушений викликати поліцію для захисту своїх прав.

Втім, виклик поліції не зупинив силовиків. Як зазначено у зверненні, Павленка знову посадили до мікроавтобуса, буцімто для доставки до Золотоніського ТЦК. Проте замість цього його без пояснень повезли у напрямку с. Новодмитрівка. За словами дружини, внаслідок незрозумілих подій її чоловік випав або був викинутий із буса.

Травми свідчать про побиття військовозабов’язаного?

Юрій Павленко отримав критичну черепно-мозкову травму, набряк головного мозку, численні переломи, гематоми та зовнішні ушкодження. Наразі він перебуває в стабільно важкому стані в комі у реанімаційному відділенні Золотоніської районної лікарні.

Рідні вбачають у діях представників ТЦК ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення повноважень. Особливо тривожним виглядає факт, що, за неофіційною інформацією, справа наразі кваліфікується як ДТП — з формулюванням “пасажир випав з буса на ходу”. Проте обставини вказують на іншу версію.

За нашими джерелами, Павленко під час перебування в бусі намагався записати відео, яке могло зафіксувати порушення з боку працівників ТЦК. Після цього, ймовірно, конвоїри вдалися до фізичного насильства, що й призвело до його випадіння або викидання з автівки на трасі Н-16 у бік Києва.

Рідні вимагають кримінального розслідування

У зверненні до народного депутата Войцехівського рідні постраждалого вимагают провести перевірку законності дій ТЦК і СП, кваліфікувати інцидент відповідно до Кримінального кодексу України, а не як нещасний випадок та забезпечити неупереджене розслідування інциденту.

Цей випадок викликає серйозні запитання щодо дій працівників ТЦК, правомірності затримань та можливого застосування сили. В умовах, коли суспільство й армія мають бути єдиним цілим, подібні дії підривають довіру до системи й вимагають публічного та справедливого розслідування.

Нагадаємо, що цими днями на Черкащині та в інших містах України стався ряд серйозних інцидентів, що мають ознаки кримінальних злочинів стосовно осіб, що підлягають мобілізації. Серед них побиття, незаконне позбавлення волі, викрадення, а також кілка випадків самогубств, зокрема в Черкасах військовозабов’язаний викинувся з вікна поліклініки, де проходив ВЛК. Він також знаходиться в тяжкому стані.

Валерій Воротник, журналіст

Ілюстрація згенерована за допомогою Аі