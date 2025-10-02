АНТЕНА

Черкаські медики презентували у Києві проєкт капітального ремонту лікарні швидкої медичної допомоги з облаштуванням нового реабілітаційного відділення

Жов 2, 2025

Сьогодні, 2 жовтня, Третя міська лікарня швидкої медичної допомоги бере участь у міжнародній медичній виставці Public Health 2025, що проходить у Києві.

Як повідомляє Департамент охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР, черкаські медики представили проєкт капітального ремонту лікарні з облаштуванням нового реабілітаційного відділення.

За задумом, це має бути простір нового покоління — доступний, комфортний і обладнаний сучасною технікою для фізичної, ерго- та нейрореабілітації.

«Мета проста й дуже важлива — дати можливість кожному пацієнтові, незалежно від того, чи він відновлюється після травми, інсульту, операції чи поранення, повернутися до життя якісно й гідно», — йдеться у повідомленні.

Директор лікарні Олександр Федорук під час виступу на форумі закликав партнерів і донорів долучатися до розвитку медичної інфраструктури України.

У департаменті додають, що незабаром буде більше інформації — обіцяють поділитися фото з виставки, деталями проєкту та планами на майбутнє.

