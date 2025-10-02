АНТЕНА

У Черкасах почали облік готівкових оплат у міському транспорті

Відeditor

Жов 2, 2025

З 1 жовтня у Черкасах запровадили облік пасажирів, які оплачують проїзд готівкою, щоб усі платежі були зафіксовані валідатором. До кінця поточного тижня облік готівкових оплат запрацює на маршрутах №№4, 5, 7, 21, 22, 26, згодом — на решті маршрутів.

Відтепер при отриманні від пасажирів готівки водій зобов’язаний зафіксувати оплату на валідаторі і видати пасажиру квиток.

Пасажир зобов’язаний мати квиток протягом усієї поїздки, за його відсутності проїзд вважатиметься неоплаченим.

Завдяки новій системі обліку проїзду готівкою міські служби зможуть точніше аналізувати пасажиропотік і покращувати маршрути.

Висохлі річки, спекотні степи і брак людей: якою стане повоєнна Україна через 20 років?

Жов 2, 2025
Головне Офіційно Охорона здоров'я У Черкасах

Черкаські медики презентували у Києві проєкт капітального ремонту лікарні швидкої медичної допомоги з облаштуванням нового реабілітаційного відділення

Жов 2, 2025
TV сюжет Головне У Черкасах

У день свята Покрови Пресвятої Богородиці в найстарішому в Черкасах храмі української церкви відбулось урочисте богослужіння

Жов 1, 2025

