У Черкасах почали облік готівкових оплат у міському транспорті

З 1 жовтня у Черкасах запровадили облік пасажирів, які оплачують проїзд готівкою, щоб усі платежі були зафіксовані валідатором. До кінця поточного тижня облік готівкових оплат запрацює на маршрутах №№4, 5, 7, 21, 22, 26, згодом — на решті маршрутів.

Відтепер при отриманні від пасажирів готівки водій зобов’язаний зафіксувати оплату на валідаторі і видати пасажиру квиток.

Пасажир зобов’язаний мати квиток протягом усієї поїздки, за його відсутності проїзд вважатиметься неоплаченим.

Завдяки новій системі обліку проїзду готівкою міські служби зможуть точніше аналізувати пасажиропотік і покращувати маршрути.