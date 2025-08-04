Тиждень з 4 по 10 серпня — один із найскладніших і найбільш напружених тижнів цього року — астрологи

Кінець липня та перші дні серпня могли здаватися справжнім марафоном без лінії фінішу: ретроградний Меркурій у з’єднанні з Сонцем — це плутанина в справах, забуті обіцянки, змішані плани та відчуття, що все навалилось одночасно.

Цей аспект поступово слабшає, але Меркурій усе ще у ретро-фазі, тому з 4 по 10 серпня не варто починати нічого нового. Навпаки — завершуйте, ремонтуйте, відновлюйте.

Особливо важливо не робити різких рухів 10–11 серпня — тоді Меркурій «зупиняється», і відчуття «я точно все розумію» може бути оманливим. Справжнє розуміння буде відсутнє — у всіх.

Очікуйте затримок, плутанини з документами, зміни рішень, відтермінування — усе буде нестабільним і тимчасовим.

Цей тиждень — справді важливий, небезпечний період, повний непередбачуваних ситуацій. Хтось із астрологів навіть називає його доленосним.

Марс активний, Уран потужний. Агресори — від побутових тиранів до глобальних — можуть різко активізуватись. Весь тиждень — як перед грозою: напруга наростає, очікується важливе рішення, але в останню мить усе йде не так. На геополітичному рівні — повна непередбачуваність.

Марс сприятиме конфліктам, гучним заявам і метушні, але реальні результати — мінімальні.



Уран шокуватиме: відрізає минуле, оновлює простір, перевіряє нас на здатність пристосовуватися. Подій буде багато, змін — ще більше, але результатів — сумнівно.

Потенційні ризики:

Здоров’я

• Нервова система — під ударом. У вразливих можливі сплески тривоги, безсоння, напруження, аж до неврозів.

• Скасуйте будь-які втручання в організм, навіть діагностику — ризик хибних висновків високий.

• Підвищена ймовірність травм: переломи, вивихи, ушкодження хребта, зубів, суглобів.

• Також є ризик отруєнь, інфекцій, проблем зі шлунком.

• Обережно з водою, горами, швидкістю!



Зона особливого ризику — з 6 по 10 серпня. Кульмінація — Повний місяць 9 серпня.

Конфлікти

Скандали — на всіх рівнях: від родини до політики. Люди можуть «вибухати», доходити до крайнощів. Якщо можете — уникайте скупчень людей.

Серпень–вересень цього року — час розривів. Розпадаються союзи, подружжя, об’єднання. Природні та техногенні загрози

Шторми, пожежі, землетруси, аварії, інциденти на воді, в горах, з мостами, у транспорті — усе це може трапитись. Будьте особливо уважні.

Як «перевести» цю енергію в безпечне русло:

Зануртесь у рутину. Завершуйте справи, підбивайте підсумки. Нові проєкти — згодом. Замість тиску — чарівність. Зберігайте спокій і холодний розум. Не дійте з переляку або під впливом імпульсу. Якщо дуже хочеться героїзму — відкладіть. Будьте адаптивними. Зміни — стрімкі. Розвивайтесь інтелектуально. Вчіться, читайте нове, думайте самостійно. Плани можуть зламатися — будьте готові. Працюйте над розслабленням. Особливо — нервову систему. Не ведіться на маніпуляції. Цього тижня — багато «цукерок з неприємним сюрпризом». Зустрінете когось із минулого? Можливо, варто дати цьому шанс на нове життя.

А що в політиці?

А в політиці — хаос.

Зіткнення агресії з консерватизмом, гучні заяви, перевороти, гучні розлучення, скандали, нові конфлікти — усе можливо.

Світова сцена дуже нестабільна.

Усе прийшло в рух — атмосфера, океани, тектонічні плити… і ми в цьому всьому.

Особливо будьте обережні з четверга по неділю. Повний місяць 9 серпня — орсткий, драматичний і несподіваний.

Єдиний відносно спокійний день тижня — понеділок, 4 серпня.

Усе інше — як прощання зі старою реальністю. І зворотного шляху вже немає.

Авторка: Ірина Малишева