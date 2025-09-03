АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Без коментарів У Черкасах

На вулиці Пастерівській уже понад рік просто неба існує звалище старих вантажівок

Відeditor

Вер 3, 2025

Автівки займають зелену зону, а власник техніки пояснює: не мав іншого місця для зберігання. Ситуація обурює інших водіїв та місцевих мешканців, які живуть поруч з імпровізованим автозвалищем. Адже машини та напівпричепи — в неробочому стані, на спущених колесах та розкомплектовані. Скоріше за все — вони не потрібні власнику, який розпродає їх на запчастини.

Управління інспектування ЧМР неодноразово робило приписи й зауваження, але всі вони залишилися без реакції. Поліція у ситуацію дипломатично не втручається, посилаючись на відсутність підстав для примусових дій, хоча, відповідно до ПДР, ці машини мають бути евакуйовані.

За інформацією джерел «Антени», власник може бути «заслуженою та поважною людиною», яка раніше обіймала керівні посади в черкаській міліції, нині пенсіонер, який розпочав свій власний бізнес, але не дуже вдало. Навіть за умови поваги до заслуг, міська громада не має тепіти такий непотріб на вулицях.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Історія У Черкасах

Черкаський зоопарк готує інформаційний буклет і збирає ретрофотографії від містян, щоб створити альбом спогадів із історії закладу

Вер 3, 2025
TV сюжет Головне Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

На одному з найнебезпечніших перехресть Черкас — на розі Святотроїцької та Хрещатика — розпочався монтаж світлофора

Вер 3, 2025
TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до власників землі на Замковому узвозі та громади міста з пропозицією обміну історичної земельної ділянки на іншу, де забудовник міг би побудувати житло або комерційну нерухомість

Вер 3, 2025

You missed

TV сюжет Історія У Черкасах

Черкаський зоопарк готує інформаційний буклет і збирає ретрофотографії від містян, щоб створити альбом спогадів із історії закладу

03.09.2025 editor
TV сюжет Головне Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

На одному з найнебезпечніших перехресть Черкас — на розі Святотроїцької та Хрещатика — розпочався монтаж світлофора

03.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Головне У Черкасах

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до власників землі на Замковому узвозі та громади міста з пропозицією обміну історичної земельної ділянки на іншу, де забудовник міг би побудувати житло або комерційну нерухомість

03.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Дорстрой продовжує реконструкцію основної транспортної магістралі на Митниці в Черкасах. Наразі украдається верхній шар покриття

03.09.2025 editor