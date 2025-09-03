На вулиці Пастерівській уже понад рік просто неба існує звалище старих вантажівок

Автівки займають зелену зону, а власник техніки пояснює: не мав іншого місця для зберігання. Ситуація обурює інших водіїв та місцевих мешканців, які живуть поруч з імпровізованим автозвалищем. Адже машини та напівпричепи — в неробочому стані, на спущених колесах та розкомплектовані. Скоріше за все — вони не потрібні власнику, який розпродає їх на запчастини.

Управління інспектування ЧМР неодноразово робило приписи й зауваження, але всі вони залишилися без реакції. Поліція у ситуацію дипломатично не втручається, посилаючись на відсутність підстав для примусових дій, хоча, відповідно до ПДР, ці машини мають бути евакуйовані.

За інформацією джерел «Антени», власник може бути «заслуженою та поважною людиною», яка раніше обіймала керівні посади в черкаській міліції, нині пенсіонер, який розпочав свій власний бізнес, але не дуже вдало. Навіть за умови поваги до заслуг, міська громада не має тепіти такий непотріб на вулицях.