У Черкасах відкрили житло для переселенців: проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів

У Черкасах презентували оновлений об’єкт, який облаштували для проживання внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізували в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за кошти Європейського інвестиційного банку та бюджету Черкаської міської територіальної громади.

Як зазначила ведуча заходу, загалом на реалізацію проєкту залучили понад 80 мільйонів гривень: 12 мільйонів із міського бюджету та 68 мільйонів — кошти міжнародних партнерів.

Проєкт відібрали серед більш ніж тисячі заявок на національному рівні. Його реалізація розпочалася у жовтні 2024 року, а завершили роботи у грудні 2025-го. До впровадження долучилися Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство фінансів України, а також Програми розвитку ООН в Україні, яка забезпечила технічну підтримку. У підсумку, об’єкт став прикладом ефективної співпраці держави, місцевої влади та міжнародних партнерів.

Із вітальним словом на відкритті виступив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Він наголосив, що цей проєкт має особливе значення, адже йдеться не про інфраструктуру, а про людські долі.

«Це не дорога і не просто комунальний об’єкт — це про людей, які втратили свої домівки. Тут вони житимуть тимчасово. Я впевнений, що з часом усі повернуться до своїх міст і сіл», — зазначив міський голова.

За його словами, громада Черкас робитиме все можливе, щоб переселенці почувалися тут як удома, хоча ніщо не зможе замінити рідного краю.

Анатолій Бондаренко також повідомив, що це вже третій подібний проєкт, реалізований у місті. Влада готова впроваджувати ще щонайменше два, попри додаткове навантаження на міський бюджет.

Окремо він звернув увагу, що будівля, в якій облаштували житло, не використовувалася близько 30 років. У межах реконструкції тут повністю замінили комунікації, відремонтували дах, виконали утеплення та облаштували територію.

Міський голова висловив подяку уряду, міжнародним партнерам і всім, хто долучився до реалізації ініціативи, а також підкреслив роль українських військових.

«Цей проєкт став можливим завдяки Збройним силам України. Дякуємо за можливість жити, працювати і реалізовувати такі ініціативи», — сказав він.