У Черкасах відбувся четвертий щорічний благодійний турнір із таеквон-до пам’яті Євгена Саражі

Протягом двох днів змагання об’єднали дітей і молодь із різних куточків області та країни.

Організатором заходу став спортивний клуб «Топ Тім» під керівництвом головного тренера Євгенія Грицая. Щороку турнір збирає дедалі більше учасників і глядачів, а самі змагання стають масштабнішими. Юні спортсмени демонстрували техніку, витривалість і силу духу на доянгах.

Євген Саража — уродженець Сміли — став на захист України ще у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення він повернувся до лав підрозділу «Вовків Да Вінчі» та воював на передовій. У лютому 2023 року загинув на сході країни. За життя активно підтримував розвиток спорту серед дітей і молоді та був почесним президентом Черкаського обласного осередку Всеукраїнського союзу таеквон-до.

У турнірі взяли участь спортсмени віком від 6 до 17 років. Вони змагалися у трьох дисциплінах: формальні вправи, спаринг і спецтехніка. Особливу увагу привернула участь сина загиблого воїна — Івана Саражі, якого у 2025 році визнали найкращим спортсменом України.

Завершився турнір благодійним гала-вечором. У межах програми відбулося п’ять видовищних поєдинків між спортсменами з Черкас і Києва. На доянгах змагалися представники старшої групи — виключно чорні пояси.

Також під час заходу провели благодійний аукціон і розіграш призів. Турнір вкотре поєднав спорт, пам’ять і підтримку, нагадавши: сила — у єдності.